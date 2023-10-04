韓國股市與匯市4日表現奇差無比，在大型類股領跌下，股市是跌到6個月低點，2400整數關卡也差一點不保，最後收在2,405.69點，大跌59.38點或2.41%。至於匯市則是貶至11個月新低，外資賣超近4000億韓元。