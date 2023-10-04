分析師指出，經過長達6天休市的韓股，4日一開工就受到利空襲擊，像是聯準會之前發表要升息的鷹派言論，導致基準的美國10年期公債殖利率狂升至4.8%，逼近5%大關。

個股表現方面，韓股領頭羊三星電子下跌1.32%，收67,500韓元，SK海力士逆勢小漲0.61%，收115,400韓元。電池業者中，LG Energy Solution大跌4.3%，收456,000韓元，三星SDI也重挫5.37%，收484,500韓元。

入口網站平台Naver大跌5.11%，收191,200韓元，韓國大型行動通訊業者Kakao大跌5.35%，收41,600韓元。化學大廠LG Chem大跌2.11%，收486,000韓元，大煉油廠SK Innovation暴跌超過5.1%，收141,100韓元。

韓元兌換一美元在1,363.5價位附近，是去年11月以來最低，大幅貶值14.2元。

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