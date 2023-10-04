宸曜專注於設計製造兼具強固及緊湊小尺寸的無風扇工業電腦平台、核心技術涵蓋嵌入式運算以及產業數據的採集分析，並以「Neousys」為自有品牌，拓展全球嵌入式電腦市場，應用包含自動化智能工廠、機器視覺、交通運輸、GPU智能運算、自動駕駛、監控和視覺分析等先進應用與指標解決方案。

根據Gartner針對數據和分析趨勢的報告中提到，數據和分析正在向邊緣移動，也就是原本僅存在於傳統數據中心或雲端的數據分析技術，正在向邊緣(Edge)端靠近，而這類應用的即是邊緣運算(Edge Computing)。Gartner預估邊緣運算市場規模將從2021年的18.9億美元，成長至2026年的58.4億美元，CAGR達25.3%。

隨著邊緣運算的成長趨勢，工業電腦部署在戶外及惡劣環境中應用日益增加，除了硬體平台必需能提供更低功耗GPU的運算外，也講求寬溫、防震、耐衝擊、防水甚至防粉塵規格，以因應先進應用如AI、自駕車、物聯網(IoT)等落地至嚴苛環境中，因此具有GPU運算效能的強固型嵌入式電腦已是目前許多先進應用的剛性需求。

精準對焦邊緣運算商機，宸曜的工業電腦產品具備應用導向系統架構、寬溫高效能散熱設計、優異的穩定性與可靠性，以及高運算效能等特色，完美滿足系統開發者及整合商的應用需求。宸曜也高度掌握GPU及CPU世代更替，往往比其他同業更迅速推出產品。

宸曜董事長高明和表示，宸曜致力於發展邊緣運算平台，提供少量、多樣化的產品，並且做出差異化與持續優化規格，使得宸曜的產品具有優異的效能與穩定性，並受到許多AI先進應用客戶的信賴與採用。作為最早推出AI邊緣運算電腦的工業電腦廠商，我們也持續創新與開發。

宸曜今年上半年營收新台幣5.33億元，稅後淨利5431.5萬元，EPS 2.39元。隨著邊緣運算市場不斷擴大，宸曜憑藉卓越的產品優勢以及豐富的下游應用經驗，後續成長可期。宸曜112年上半年度產品別營收，強固型無風扇寬溫工業電腦占49.72%、AI邊緣運算電腦占29.36%、垂直市場應用電腦占14.38%、I/O卡、周邊產品及其他占6.54%。112年上半年度區域營收，歐洲占40%、美洲占32%、亞洲占16%、大陸地區占12%。