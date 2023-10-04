中國商務部網站消息，有記者問：10月4日歐盟執委會發布公告，決定對進口自中國的純電動載人汽車發起反補貼調查。對此，中國商務部回應：歐方發起此次反補貼調查僅依據對所謂補貼專案和損害威脅的主觀臆斷，缺乏充足證據支持，不符合世貿組織相關規則，中方對此表示強烈不滿。歐方要求中方在極短時間內進行磋商，且未提供有效的磋商材料，嚴重損害了中方權利。

中國商務部稱，在不久前舉行的第十次中歐經貿高層對話中，中方曾明確表示，歐方擬採取的調查措施是以「公平貿易」為名、行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，並對中歐經貿關係產生負面影響。

中方敦促歐方，從維護全球產業鏈供應鏈穩定以及中歐全面戰略夥伴關係的大局出發，審慎使用貿易救濟措施，鼓勵以電動汽車為代表的新能源行業深化合作，為中歐電動汽車產業共同發展創造公平、非歧視、可預期的市場環境。中方將密切關注歐方後續調查程序，堅定維護中國企業的合法權益。