行政院會明日將通過《住宅法》、《危老建築條例》修正法案，補足居住正義政策漏洞。其中住宅法修法明訂，公益出租人租賃契約及所得資料不得作為綜所稅、地價稅及房屋稅查稅依據，消除房東疑慮，同時放寬公益出租人認定範圍，納入崔媽媽基金會等社福團體；同時放寬加入閒置公有土地加速進入危老協商。

政府近年大推租金補貼體恤租屋族，卻有許多租屋人抱怨房東不讓申請，或是要求申請就漲房租，最終只好放棄，政府為此開大門，讓房東享有所得稅、地價稅及房屋稅減免福利。

知情官員透露，此次住宅法修法目的是放寬公益出租認定範圍，以前僅限於自然人，現在可納入崔媽媽等NGO社福團體，只要將房舍轉租給符合租金補貼申請條件的房客或弱勢者，並通過審核，該房舍的住宅所有權人或房屋納稅義務人，將被認定為公益出租人，享有減稅優惠，讓更多團體和自然人願意加入公益出租人行列。

除了適用對象擴大之外，許多房東憂心查稅問題，因此此次住宅法也增訂公益出租人的所得資料和租賃契約，未來不能作為房屋稅、綜合所得稅及地價稅的查核依據；官員透露，此規定已在實施中，本次是將規範入法，強化公信力。

另外，危老條例修正案部份，為鼓勵閒置公有房舍加速活化，官員透露，公有土地受制現行法律規定，參與危老協商須經意會通過，修法將鬆綁現有機制，只要符合一定條件，縣市政府可以直接走危老機制。

據悉，行政院尚有《公寓大廈條例修正草案》、《土地法》待通過，但因條文修訂尚須凝聚共識，還須跨部會進一步研商討論，因此明日將不會納入行政院會議程中。