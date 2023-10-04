為了「治療精神內耗」，在經濟放緩、消費降級之下，許多中國年輕人三五成群前來不用門票的朝陽公園，或是在傍晚騎著共享單車沿長安街沿路騎行，在充滿競爭壓力的北京，他們想要「鬆弛」。

一直以來城管執法嚴格的北京，在四環內最大的城市公園——朝陽公園的草皮上，假日有許許多多結伴成群的年輕人，他們會在公園內划船、躺在綠地上野餐，或是趴著沐浴在陽光底下，彷彿在這「北漂者」的城市中，有了一個舒服的歇息之地。

「因為這裡可以鋪墊子，不會管，如果是奧林匹克公園會管，無法鋪墊」，城裡的公園很少能有這樣可以放得開的地方，9月初與朋友前來朝陽公園鋪墊子打牌的Stanley（化名）告訴記者。

Stanley是一名「95後」（1995年到1999年出生者），剛從研究所畢業，在北京從事金融工作，也是一名北漂。在北京的競爭壓力之下，偶爾與朋友聚會成為他喘一口氣、舒緩壓力的解方。

傍晚，長安街上的自行車道上，是一大批又一大批騎著共享單車的年輕人。他們會在網路上從社團尋伴夜騎長安街，活動也只需要一趟共享單車的費用，約人民幣（下同）5元內（約新台幣22元）。

有時自行車道的騎行者太多，反而比一旁的車道壅堵，形成自行車「晚高峰」（晚上尖峰時段）。他們塞在天安門的車道前，拿著手機想要打卡拍照，一旁的公安則回大聲吆喝著「往前走！」、「上車！」、「騎車！」。

一些騎行者說，這一路線可以治療「精神內耗」，消除負面情緒與焦慮。

經歷3年疫情，在得以自由出行之下，不少中國年輕人追求一點點可以在心態上「鬆弛」，又能與他人相聚的「小確幸」，這可能與疫情後出現經濟放緩，以及消費降級有所關聯。

一名來自廣東的「95後」年輕人告訴中央社，他喜歡喝咖啡，假日前去探店就算咖啡要價一杯40元、50元也會買單，這是他的生活嗜好，甚至前幾年還會去喝調酒。

「但之後發現很多事情可以自己做，像是自己在家裡煮咖啡，就會自己來了」，消費降級了嗎？「肯定有」，他說。