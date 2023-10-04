財政部表示，111年度綜合所得稅第2批退稅將於10月31日撥入納稅義務人申報時指定的金融機構存款帳戶；未指定帳戶者，該所將寄發退稅憑單，兌領期限為112年10月31日至12月29日止，民眾若接獲退稅憑單，請儘速於期限內向指定金融機構兌領或提出交換。

財政部南區國稅局呼籲，為節省民眾寶貴的時間，請多利用直撥退稅，既方便又安全；納稅義務人只要在申報時於「存款帳戶退稅」欄位或於國稅局寄發「使用直接劃撥退稅同意書」時，詳填納稅義務人、配偶或申報受扶養親屬在各金融機構存款帳戶，退稅款就可自動撥入指定帳戶，除可免除退稅憑單被冒領、遺失或因遷址無法收取之困擾，又可節省前往銀行辦理提兌的時間。

國稅局提醒納稅義務人，國稅局辦理退稅方式，僅以納稅義務人申報時所填寫存款帳戶辦理轉帳劃撥退稅、開立退稅憑單或退稅支票方式通知納稅義務人領取退稅款，不會以電話通知納稅義務人前往自動櫃員機提領退稅款，請勿受騙上當。