公司對短期整體看法謹慎保守。AI、車用相關 PCB 需求暢旺，但在 PCB 整體市場比重並不足以雨露均霑，整體大環境以及經營管理挑戰較高。

PCB 大廠東南亞建廠持續建廠中，預計在 2024 年陸續完工廠房，並於 2024、2025年投產，牧德與客戶密切配合，搭配客戶的建廠計畫，適時提供在地化的服務量能。

於此同時，牧德持續增強研發投入、高性價比產品的開發、並優化組織架構以及運營成本，提升整體競爭力，將大環境的衝擊儘可能的降低。