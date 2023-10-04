民進黨今召中執會邀請節能顧問王茂榮以「台灣不缺電、缺節能理念」為題專案報告，民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德主席聽取報告後裁示，以工業用電占台灣整體用電量近60％來看，若能節省30％，等於節省台灣整體用電的18％。

賴清德指出，氣候變遷的問題帶給人類相當嚴峻的挑戰，也迫使在社會運作各個層面都必須創新與改革。昨天，我召開第四場國政願景發表會，提出「創新經濟‧智慧國家」的願景，其中一個主張就是要發展綠色成長新戰略，也就是要發展綠能科技，聚焦節能與儲能科技。

他說，人家說「節省比賺的要快」，就是指除了開源也要節流，除了開發新能源，同時更要節能、節電。如同王茂榮所說，「台灣其實不缺電，因為有30％的電被浪費掉」，以工業用電占台灣整體用電量近60％來看，若能節省30％，等於節省台灣整體用電的18％。對於企業來說，節電也是本少利多的投資，例如：一間公司一年的電費是一千萬，節省30％就等於節省300萬。

賴清德表示，政府推動能源轉型之餘，也一定會做到供給無虞，確保用電需求獲得滿足，維持經濟的穩定發展；但我們也需要更有效率的利用能源，減少資源的實際消耗，這部份從王顧問的簡報中看到許多實踐的可能性。進一步落實「節能產業化，產業節能化」，從法規、技術、獎補助，打造全方位的節能產業。