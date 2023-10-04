嘉義市議員陳家平詢問市長黃敏惠鐵路高架化配合款問題。（廖素慧攝）

嘉義市議員張秀華詢問市長黃敏惠鐵路高架化配合款問題。（廖素慧攝）

嘉義市議員戴寧詢問市長黃敏惠鐵路高架化配合款問題。（廖素慧攝）

嘉義市鐵路高架化進度落後，但嘉義市配合款由38億多元暴增至48億多元，且仍須按期繳付，嘉義市政府4日在議會專題報告，多位議員督促市府要持續爭取中央全額補助，市長黃敏惠則重批中央開「芭樂票」，再次疾呼中央兌現全額負擔的承諾。

交通部鐵道局中部工程局副分局長周志達指出，嘉義市區鐵路高架化因C613標水上車輛基地工程經費不足，行政院尚未核定修正後的計畫，還沒辦理招標，連帶影響總進度無法按預定的2025年底通車，通車期程會延後。

嘉市府都發處指出，目前C611標永久軌工程進度33.76％，進度超前3.07％，C601嘉義站北側臨時軌、C602博愛陸橋跨中排臨時軌都已完工，C603嘉義計畫臨時軌軌道及電車線工程91％，進度超前，但因C613標尚未招標，目前總進度54.97％，比預定60.68％落後5.71％。

陳家平、張秀華、傅大偉、戴寧等市議員關切嘉義市配合鐵高經費繳付的現況以及對市府財政負擔影響的情形，陳家平提到國民黨總統參選人侯友宜允諾若當選將支持嘉義市鐵高經費，張秀華也提及嘉義市需要更有力的立委替地方爭取建設經費。

黃敏惠表示，鐵路高架化經費全額由中央負擔是當初中央的政策，要求地方配合鐵路地下化改為高架化，結果中央開支票卻跳票，變成「芭樂票」，嘉義市多年來持續改善財政，成為有財政紀律的縣市，目前已付16億多元配合款。

黃敏惠還說，嘉義市十大旗艦計畫、台鐵連接高鐵之間的輕軌，是串連周邊產業園區生活的重大建設，都需要經費，侯友宜聽到地方的需求，希望更多參選人能聽到嘉義市民的聲音及做出回應。

嘉市府交通處長許啟明指出，物價飛漲，嘉義市鐵路高架化總經費從238億餘元增至336億餘元，嘉市38.33億配合款也增加約9.88億，來到48.2億，他到任3個月來也曾找立委協助爭取中央兌現全額補助的承諾，但目前仍按期繳付配合款。