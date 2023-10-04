國民黨立委馬文君遭前海軍顧問郭璽指控，外洩潛艦國造機密，稱馬抄寫機密會議資料帶出場；不過國防部長邱國正表示，馬文君很認真質詢這題，不揣測誰洩密，一切交由法律界定。前立委蔡正元指出，國防部底下有查辦國防洩密的「軍事安全總隊」，不需要有證據，聽到風聲就要查，邱國正有責任指示該總隊一一清查，但卻裝作沒事人一樣，「難道是(總統)蔡英文指示這件事查不得？」

蔡正元今(4日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，國防部底下有個「軍事安全總隊」，以前叫「國防部反情報總隊」，在美國要求下，軍事安全總隊有設機動第六組，專門清查台灣、國外的國防承包商相關的洩密問題。

蔡正元也質問邱國正，事情發展到今天，「你有沒有指示軍事安全總隊出馬？還是都推給司法單位？」這與司法單位無關，這件事已經牽涉到情報階層，有人被指控賣國、賣國防機密，應該要軍事安全總隊出馬，給老百姓一個交代。

蔡正元也點名，官最大的前參謀總長李喜明、黃曙光、郭璽、馬文君，通通都要查，還有郭璽點名的人也都要查。蔡認為，這與司法機關無關，司法是確定有犯罪嫌疑才開始查，但軍事安全總隊是「聽到隔壁有動靜要查」，責任在邱國正，如果邱國正退回去，「那表示你也有鬼！」

蔡正元也提到，軍事安全總隊預算不少、人員不少，在各單位都有線民，雖然以前反情報總隊時有押人取供的紀錄、並不討好，但現在已經改組，一定有科學的方法，還有從美方買來的軍事安全儀器、設備等等。

蔡正元也質疑，郭璽為甚麼有權力找直布羅陀、韓國廠商？所以黃曙光也有問題，郭、黃兩人是穿同一條褲子，在軍事安全總隊，這樣的狀況就是要強力查辦，這不是司法機關，而是清查周圍所有人，不需要有證據才查，只要有風聲就該查，何況現在已經是颱風的程度。

蔡正元直言，郭璽上十幾個節目指證歷歷，邱國正還裝作沒事人的樣子，「是蔡英文指示這件事查不得？蓋子蓋的越緊越好？」邱身為國防部長，有法律責任要清查軍事採購、軍事廠商的機密，應該都知道馬文君手上的錄音帶，知道郭璽跟韓國廠商的關係，到現在傳出馬文君洩密，都應該要查清楚。