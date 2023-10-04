中度颱風「小犬」撲台，對台影響最明顯的時間預計會在4日深夜至5日清晨，不過各地風雨已逐漸明顯，位於綠島帆船鼻的「鏡頭君」率先在今（4）日中午陣亡，讓網友們湧入YouTube哀悼。
日前海葵颱風襲台，許多人在家躲避風雨時，也透過各種直播畫面觀察各地風雨，因當時東部遭強大風雨侵襲，「東部海岸國家風景管理處」的YouTube直播受到許多網友關注，三仙台的直播畫面斷線時，有上萬名網友湧入直播為「鏡頭君」哀悼。
此次颱風到來前，東部海岸的鏡頭君們都已重新打卡上班，不料今日中午12時43分時，位於綠島帆船鼻的鏡頭君突然斷線，而上次引起關注的三仙台鏡頭君，雖然直播中的風雨相當明顯，但目前尚未斷線，仍在堅守崗位中。
「東部海岸國家風景管理處」在聊天室解釋，帆船鼻的直播之所以會斷線，其實是因為網路斷線的原因，打趣道「可能是因為配合台東縣政府的停止上班上課的政策，就休息去了」；網友們也紛紛為帆船鼻鏡頭君哀悼說「辛苦鏡頭君了」、「率先陣亡」、「看來敵不過小犬的威力，默哀三秒鐘」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。