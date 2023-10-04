【Live Cam】東海岸即時影像- 三仙台 | Sanxiantai | 三仙台風景区 2160p

中度颱風「小犬」撲台，對台影響最明顯的時間預計會在4日深夜至5日清晨，不過各地風雨已逐漸明顯，位於綠島帆船鼻的「鏡頭君」率先在今（4）日中午陣亡，讓網友們湧入YouTube哀悼。

日前海葵颱風襲台，許多人在家躲避風雨時，也透過各種直播畫面觀察各地風雨，因當時東部遭強大風雨侵襲，「東部海岸國家風景管理處」的YouTube直播受到許多網友關注，三仙台的直播畫面斷線時，有上萬名網友湧入直播為「鏡頭君」哀悼。

此次颱風到來前，東部海岸的鏡頭君們都已重新打卡上班，不料今日中午12時43分時，位於綠島帆船鼻的鏡頭君突然斷線，而上次引起關注的三仙台鏡頭君，雖然直播中的風雨相當明顯，但目前尚未斷線，仍在堅守崗位中。

「東部海岸國家風景管理處」在聊天室解釋，帆船鼻的直播之所以會斷線，其實是因為網路斷線的原因，打趣道「可能是因為配合台東縣政府的停止上班上課的政策，就休息去了」；網友們也紛紛為帆船鼻鏡頭君哀悼說「辛苦鏡頭君了」、「率先陣亡」、「​看來敵不過小犬的威力，默哀三秒鐘」。