小犬颱風來襲，台南市截至4日下午5點受理13件路樹倒塌、傾斜災情通報。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真）

中度颱風「小犬」來襲，愈晚風力愈強勁，陸續傳出路樹倒塌、傾斜等災情，台南市政府工務局統計至下午5點接獲43起災情通報，其中路樹倒塌11件、路樹傾斜2件，正陸續處理中；此外，也有9件通報廣告招牌掉落或鬆動等情形。

小犬颱風預估入夜後，風雨將愈來愈明顯，台南市政府今天在一天之內兩度宣布停班停課訊息，分別為4日上午10點半宣布4日晚間6點起停班停課，下午4點宣布5日停班停課。

不過，南市府上午宣布晚間停班停課，不少網友怒喊為何不中午就停班停課？南市府也解釋，依據中央氣象署「颱風未來移動路徑預報資料」，今日下午6點中度颱風小犬7級暴風半徑範圍才涵蓋台南市，最大陣風達8至9級，為顧及市民上班下班路程安全，因此宣布下午6點之後停止上班上課。

台南市災害應變中心今天上午提升一級開設，各區從中午過後也陸續傳出零星的路樹倒塌、傾斜等43件災情通報，其中最大宗仍以路樹倒塌、路樹傾斜居多，共13件，其次為廣告招牌災情9件，另外還有道路、隧道災情3件、積淹水1件、民生基礎設施災情8件、建物毀損3件、其他4件等。