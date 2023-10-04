小犬颱風吹狂風！ 嘉義縣全縣壟罩暴風圈 明日停班停課 17:242023/10/04 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小犬颱風吹狂風！ 嘉義縣全縣壟罩暴風圈，明日停班停課。（翻攝自氣象署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小犬颱風來襲，嘉義縣長翁章梁召開防災整備會議。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真） 小犬颱風來勢洶洶，嘉義地區風勢愈來愈強，嘉義縣政府災害應變中心一級開設，今天下午宣布，依據中央氣象署預報資料，明（5）全縣轄區均籠罩於颱風暴風圈內，基於民眾安全考量，本縣明日停止上班停止上課。 彭啟明估明6縣市達停班課標準！北部在暴風圈邊緣 放假機率曝 小犬來襲停班課了！台南4日晚上6時起停班停課 小犬明登陸達巔峰！專家曝「新竹以南」可能放颱風假 #小犬颱風 #嘉義縣 #暴風圈 #陣風 #停班 也許您會感興趣 推薦閱讀 小犬來勢洶洶 高市今晚6時停班、停課 10:402023/10/04 生活 小犬颱風來了！嘉義縣宣布今晚6時起停班停課 12:272023/10/04 生活 小犬暴風圈全台侵襲機率曝 10縣巿明有望放颱風假 08:162023/10/04 生活 颱風假來了！台南市宣布5日停班停課 16:062023/10/04 生活 剛被嗆完下午就被讚！小犬颱風來勢洶洶 台南搶先宣布明停班課 17:142023/10/04 生活 4縣市明天已達放「颱風假」標準！最新風雨預測出爐 10:562023/10/04 生活 小犬吹出7級風！文化大學再發公告：5日繼續遠距教學 16:402023/10/04 生活 不斷更新》南部5縣市今晚停班課「嘉義市不跟進」颱風假一覽 10:412023/10/04 生活 蜜棗果期逢小犬颱風攪局 高雄副市長赴燕巢關心颱風整備 16:492023/10/04 生活 澎湖未列警戒區「今全縣放颱風假」 在地人嗨翻：有望連放7天 08:072023/10/04 生活 北市松山區路樹「攔腰斷裂」砸毀多輛機車 小犬颱風發威了 14:202023/10/04 社會 風雨漸增 屏縣宣布今晚6時停止上班上課 10:542023/10/04 生活 小犬來襲！花蓮縣啟動預防性撤離 安置2870人 16:312023/10/04 生活 小犬颱風來勢洶洶 暴風圈觸陸全台警戒強風豪雨 11:282023/10/04 生活 「饒半天」重出江湖被罵爆 台東部分家長自行請假放整天 10:092023/10/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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