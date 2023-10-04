小犬颱風來襲，嘉義縣長翁章梁召開防災整備會議。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）
小犬颱風來襲，嘉義縣長翁章梁召開防災整備會議。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

小犬颱風來勢洶洶，嘉義地區風勢愈來愈強，嘉義縣政府災害應變中心一級開設，今天下午宣布，依據中央氣象署預報資料，明（5）全縣轄區均籠罩於颱風暴風圈內，基於民眾安全考量，本縣明日停止上班停止上課。

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