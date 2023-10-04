新竹縣衛生局提醒請民眾，儘快帶家中幼兒和65歲以上長者接種流感疫苗。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

公費流感疫苗10月2日開打，此次得標疫苗廠牌共有4種，近日新竹縣衛生局接獲不少民眾反映想知道並選擇疫苗廠牌接種，為使疫苗施打資訊透明及保障民眾對於所施打疫苗應有知的權利，即日起公開揭示何種疫苗廠牌，校園疫苗接種則在接種前1日通知校園施打疫苗廠牌，以便家長選擇在校集中接種，或接種日後持補接種單自行至合約院所接種。

新竹縣今年提供74家合約醫療院所、67場社區定點接種，都會在當日公開揭露施打疫苗廠牌，133場校園巡迴接種也會於前1日通知學校疫苗廠牌，民眾可依意願選擇施打，或另擇期至合約院所施打。

依衛生福利部疾病管制署資料顯示，今年度採購的4家四價流感疫苗都通過食藥署審查，且經我國執行第3期臨床試驗，確認品質、安全以及有效性。

針對是否將今年流感疫苗接種開放讓民眾選擇廠牌一事，疾病管制署說明流感疫苗已有多年使用經驗，相關試驗報告經食藥署審查通過，配合公費流感疫苗採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗的廠牌將採隨機安排方式，提供民眾接種服務，民眾可依自身意願前往施打，非強制接種。

為保護家人健康，新竹縣衛生局提醒請民眾，儘快帶家中幼兒和65歲以上長者接種流感疫苗。