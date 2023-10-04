（18:21更新：科學院回應外洩一事）諾貝爾化學獎已於台灣時間周三（4日）傍晚於瑞典斯德哥爾摩揭曉，由巴汶帝（Moungi G. Bawendi）、布魯斯（Louis E. Brus）、艾吉莫夫（Alexei I. Ekimov）共享殊榮，彰顯其量子點（Quantum Dots）方面的研究成就。三名得獎人與稍早瑞典媒體報導皇家科學院疑似提前外洩的名單完全相同。瑞典皇家科學院祕書長說，名單提前外洩「實屬不幸」，原因暫未明。

諾貝爾獎委員會揭曉化學獎得主。

諾貝爾獎官網說明，新的研究可用量子點產生極小的彩色光，用以加快化學反應，或者為外科醫生照亮腫瘤組織。未來，量子點可以為柔性電子產品、微型感測器、更薄的太陽能電池以及加密量子通訊做出貢獻。

諾貝爾獎官網顯示，巴汶帝（Moungi G. Bawendi）1961年出生於法國巴黎，目前任教於美國麻省理工學院。布魯斯（Louis E. Brus）1943年生於美國俄亥俄州克里夫蘭，目前任教於美國紐約市哥倫比亞大學。艾吉莫夫（Alexei I. Ekimov）1945年生於俄羅斯（當時為蘇聯），目前任職於美國奈米晶體科技公司（Nanocrystals Technology）。

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023

台灣科技部網站說明，量子點是準零維的奈米材料，由少量原子構成。粗略地說，量子點3個維度尺寸都在100奈米以下，外觀恰似一極小的點狀物，其內部電子在各方向上的運動均受侷限，所以量子侷限效應（quantum confinement effect）特別顯著，又被稱為「人造原子」（artificial atom）。

尷尬的是，就在「開獎」之前幾小時，負責評選得獎人的瑞典皇家科學院疑似出包。瑞典媒體報導，學院在一封電郵揭露本屆化學獎表揚「量子點的發現與發展，這些奈米粒子非常小，決定了它們的性質」，甚至直接披露電郵列出本屆得獎者是巴汶帝（Moungi G. Bawendi）、布魯斯（Louis E. Brus）、艾吉莫夫（Alexei I. Ekimov）。諾貝爾化學獎委員會回應，瑞典皇家科學院「搞錯了」，評定會議在中歐時間上午9點30分（台灣時間下午3點30分）開始，得獎者尚未確定。台灣時間下午5時45分記者會開始，到了名單揭曉的那一刻，竟然真的與疑似外洩內容一字不差。

此事自然也成了化學獎得主揭曉記者會的媒體提問焦點。瑞典皇家科學院祕書長艾利格倫（Hans Ellegren）說，名單提前外洩「實屬不幸」，非常遺憾，原因暫時未明。他強調，推薦、評選過程十分漫長，而且必須等到對外公布得獎人當天上午（歐洲中部時間）瑞典皇家科學院全體會員集合開會評選，才有真正的結果。

諾貝爾化學獎自1901年起頒發，至2023年頒獎115次，其中27次由2人共享，歷來僅8名女性獲獎。史上諾貝爾化學獎有2人兩度獲獎，分別是英國生物化學家桑格（Frederick Sanger，1958年、1980年）、美國學者夏普里斯（K. Barry Sharpless，2001年、2022年）。最年輕的得獎人是1935年得主周利歐（Frédéric Joliot），當時35歲。最年長的得獎人是2019年得主「鋰電池之父」古德諾（John B. Goodenough），當時高齡97歲。

諾貝爾獎六大獎項，日前已先後公布生醫獎、物理獎得主。化學獎周三揭曉後，周四、五依序公布文學獎與和平獎得主，經濟獎得主下周一出爐。今年每個獎項得主獎金1100萬元瑞典克朗（將近100萬美元）。