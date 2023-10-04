本田雄毫不猶豫選擇接下《蒼鷺與少年》。（甲上娛樂提供）

日本動畫大師宮﨑駿暌違10年新片《蒼鷺與少年》找來曾合作《崖上的波妞》的本田雄擔任作畫監督，雖然該片的製作期與《新世紀福音戰士新劇場版：終》重疊，但本田雄近日在東京接受台灣媒體訪問時坦言，當初毫不猶豫就選擇與吉卜力攜手，也笑曝宮﨑駿是「以死相逼」，虧他「真的很卑鄙」。

本田雄最著名的代表作便是《新世紀福音戰士》系列，他同時也接到了宮﨑駿的邀約，「雖然我當下就覺得非接不可，但表面上還是有稍微裝一下啦，說讓我跟《新世紀福音戰士新劇場版：終》導演庵野秀明商量」，因為對《新世紀福音戰士》系列也有難以割捨的感情，「等到我跟庵野秀明導演聊到這件事時，其實已經過了半年了，本來還想說能不能2部都參與」。

本田雄也稱，現在仍對於這個決定不會後悔，若還有一次選擇的機會，依舊會選擇《蒼鷺與少年》，因為覺得可能是宮﨑駿的最後一部作品。而被問及當年已高齡75歲的宮﨑駿搬出「我們家族活不過80歲」這句話，希望他能夠答應，本田雄也笑說，此舉根本就是情緒勒索，「他這招真的滿卑鄙的欸！」

本田雄還分享自己眼中的宮﨑駿並非完美主義者，「但他的生活非常規律，每天早上6點起床，就會到工作室劈柴、撿垃圾，一路工作到晚上10點才回家」，同時也很注重他的健康狀態，從未請過病假，且比誰都認真工作，「他最年長，但卻是工作最努力的人，真的是一個很厲害的前輩」，所以連自己也被影響，「連宮﨑駿都這樣工作了，我也不能太偷懶呢。」

這回再度合作，本田雄坦言確實2人會有意見相左的時候，「畢竟我在別的工作室也有數10年的經歷了，作畫的形態有些不一樣，我會邊畫邊想說『這是我沒辦法妥協的地方』，之後針對這些部分去做很多調整」，他繼續補充道，他身為作畫監督，「我有時候給動畫師一些指示，請他們這樣畫，然後畫好的部分到了宮﨑駿那裡，他就會有他的意見，這個東西會再回到我這邊，我就會偷偷加上自己的元素，不會完全照著導演的意見走」。

《蒼鷺與少年》本周五（6日）在台上映，本田雄表示，該片跟以往吉卜力作品的冒險題材不同，雖然可能會有很多部分難以理解，正因如此，可以有很多不一樣的解釋，希望每位進到戲院觀賞的觀眾都用自己的想法去用心體會。本田雄也說，自己在看片時深刻感受到了宮﨑駿的決心，電影的內容也相當豐富，是部很棒的作品，希望台灣觀眾也會有同樣的想法。

本田雄表示若有時間一定會去台灣。（甲上娛樂提供）

最後，本田雄被問到對於不少台灣人將他奉為「神」的想法時，他謙虛笑說：「真的假的！」也表示若有時間一定會去台灣。