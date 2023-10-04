民進黨總統參選人賴清德3日參加中山大學青年講座，被學生問到要如何解決腐敗貪污問題時，賴竟反問對方「哪一個具體事件」，引發網友砲轟「說這種話就真的是在賴皮了」。國民黨北市大安區立委參選人羅智強直批，賴甚至還要學生「關注有沒有具體事證，多花點心思思辨」，民進黨家父長式威權表露無遺，但包括新冠疫苗、台南光電、進口雞蛋等，民進黨執政下各大弊案早已深植人心，賴反問學生只是自取其辱。

「勇敢女學生的提問：絕對的權力，使人絕對的腐化！」羅智強今(4日)在臉書發文表示，賴清德3日參加中山大學青年講座，有學生提問說，絕對的權力造成絕對的腐化，「對於民進黨諸多貪污弊案事件，有何解決之道？」明明是開放學生提問，賴清德卻反問學生，對哪件案子印象最深？提問的學生反應也夠快，向全場同學徵求答案。同學們此起彼落喊說，新冠肺炎疫苗採購、台南光電、進口雞蛋、新竹棒球場案！

羅智強指出，以國家資源護航高端，不惜犧牲民眾康權益；光電圈地滅農，官商勾結掩埋爐渣，荼毒大地；圖利特定廠商，混蛋壞蛋危害食安；耗資12億，棒球場成垃圾掩埋場，被大聯盟認證還不如高中球場。民進黨執政下的各大弊案早已深植人心，賴清德反問學生只是自取其辱！

羅智強提到，先前到政大演講，被問到台灣高房價問題，賴清德反問學生有沒有注意「房價現在在降」。到台大演講，學生問是否忘記過去蔡英文發動網軍對他的傷害？如何改變民進黨的傲慢，賴清德冷笑以回。這回面對學生質疑弊案，更絲毫不見賴清德誠意反省，甚至還要求學生「仔細關注這些案子有沒有具體事證」，「評論案件前可多花點心思思辨」。羅智強強調：「民進黨的家父長式威權，在他身上表露無遺！」

羅智強直批，賴清德對學生說，不是每個民進黨員都是聖人，「有問題的人離開，好的人留在黨內」。現實恰恰相反，好的人離開，有問題的留在黨內，絕對的權力，使人絕對的腐化，從蔡英文到賴清德，皆是如此。