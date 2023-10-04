有些人個性沉穩，做任何事情都喜歡打「保守牌」，但也有人較為活潑，內心充滿了各種獨特又新鮮的「鬼點子」。《搜狐網》命理專欄分享，雙魚座、天秤座和水瓶座的外表看起來溫和無害，就像是一隻單純的小白兔一樣，但其實內心充滿各種極具創意且創新的想法，提出來往往能讓眾人眼前一亮。

▎雙魚座

雙魚座個性溫柔、善解人意，善於與人相處，總是以真誠的心對待每個人，同時卻也是創造力和想像力最豐富的星座，想法總能超越現實，腦袋裡裝滿奇思妙想，並從中誕生出許多獨特的點子和計畫，常常在不經意間提供全新的思路，讓人眼前一亮。

▎天秤座

天秤座為人和善，善於社交、調解糾紛，但同時也很擅長權衡利弊、制定計畫，找到最佳的解決方案，他們的鬼點子通常包含如何和平達成協議、創造具有美感的環境等，這些創意往往是精心策畫的，能夠讓人感到出奇不意的驚喜。

▎水瓶座

水瓶座擅長獨立思考，且擁有許多創新的思維、超前的觀點，雖然表面上看起來很冷靜與理性，內心卻充滿各種奇思妙想，有時會提出具有顛覆性的點子或計畫，這些創意通常涉及科技、社會問題或獨特的生活方式，能從提出的點子中看出滿滿的冒險精神。