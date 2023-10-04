嘉義市政府宣布5日停班停課。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府今天下午宣布，依據中央氣象署預報資料，嘉義市預測5日凌晨進入小犬颱風暴風圈範圍，陣風接近10級標準，明（5）日停止上班、停止上課，北香湖公園的「光織影舞」光影藝術展活動也暫停1天。

嘉義市政府宣布光織影舞活動5日暫停。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義縣今天上午宣布今晚6時起停班停課，但嘉義市未跟進，照常上班上課，縣市步調不一樣，網友也反應不一，有網友酸「說好的共同生活圈呢？」，但也有網友認同。

但隨著颱風暴風圈擴大，預測風雨愈晚愈大，嘉義市下午也跟進宣布明天停班停課。