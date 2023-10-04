前衛福部長陳時中不滿《美麗島電子報》董事長吳子嘉多次公開指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長」因採購BNT疫苗案，「A了一億美元」，提起民事訴訟求償1000萬元，台北地方法院4日開庭，法官諭知准予傳喚上海復星公司台灣代理人王國綸作證，釐清BNT疫苗採購爭議，全案訂11月15日再開庭。

從防疫期間至陳時中參選台北市長，吳子嘉多次在談話節目指出，陳時中靠BNT疫苗「A了一億美金」，陳時中對吳子嘉求償1000萬元，求償所得將全數捐贈給社福團體。