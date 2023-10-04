問到全台灣哪個地方最有錢，相信很多人都會點名有著「天龍國」之稱的首都台北市。以首爾為中心的南韓首都圈也有同樣狀況。近期調查資料顯示，與非首都圈地區相比，「韓版天龍國」首都圈家庭的平均資產竟然高出近70%。

據南韓《亞洲日報》報導，以南韓統計廳的家庭金融福利調查結果所做的分析顯示，以去年3月底為基準，包含首爾、仁川、京畿道等首都圈家庭的平均資產達6.9246億韓元（約新台幣1796萬元），比非首都圈家庭的平均資產4.935億韓元（約新台幣1280元）要高出69.2%。

數據顯示，南韓首都圈與非首都圈家庭資產的差距正持續擴大。2018年首都圈家庭的平均資產比非首都圈高出47.5%，2019年為53.6%、2020年為59.6%、2021年65.6%，2022年更朝70%邁進。

分析指出，以首都圈為中心的房地產價格狂飆是導致資產差距不斷擴大的主因。去年在南韓全國總資產中，首都圈家庭資產的占比達約62%。

而去年首都圈家庭的平均收入約占全國的53.5%，多年來占比持續過半。有議員就表示，由於企業、就業者、人口與基礎設施等都集中於首都圈，導致資產與收入差距擴大，地方恐面臨人口消失危機，因此呼籲大企業的分公司應該考慮移往非首都圈，政府也該向這些企業提供補助。