高雄捷運紅線延伸東港路線，因目前規畫為高架輕運量系統，與紅線其他路段的高運量系統不同，在高雄市議會與東港鎮代表會引發討論，希望能延伸路線「一車到底」。對此，高市府捷運工程局表示，因東港延伸線由屏東縣府主導，已蒐集輿論建議提供縣府參考。

高雄捷運紅線以南北向貫穿高雄市區，目前正向北進行延伸工程至路竹，向南延伸至林園也已進入招標階段，預計將繼續向南延伸至屏東東港，不過林園至東港路段預計改採輕運量系統，屆時完工紅線無法「一車到底」，引起地方擔憂轉乘便利性。

捷運工程局表示，東港延伸線全長約10公里，僅2公里路段在高雄境內，因此由屏東縣府主導規畫，目前預計在林園工業區旁RL7車站設置同月台轉乘，針對民代與地方「一車到底」建議，捷運局已蒐集高雄地方意見，向縣府提供參考。

屏東縣府交通旅遊處指出，現階段規畫的輕軌方案，預計建設經費約456億，若改採高運量系統，將為增加120億至150億，恐會造成財政負擔，針對地方意見，會參採並報向交通部審查，因建設耗時，站在縣府立場希望能盡快推動，提供居民便利的交通。