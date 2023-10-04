國造潛艦專案召集人黃曙光近日影射，國造潛艦外購裝備「有立委一直在搞」，後續爭議延燒多日。國民黨立委吳斯懷說，國人更該關注幾個體制性的爭議；他指出，蔡英文總統指派黃擔任召集人，實則為破壞政府體制與官制的行為，並強調黃不能隨口說說帶過，也不要學東廠NCC的張天欽，用影射抹黑製造寒蟬效應。

吳斯懷表示，潛艦國造急著下水典禮大內宣，爭議卻演變成國安事件，潛艦國造召集人黃曙光公開影射「有立委一直在搞」，造成黑幕重重的賣國與圖利疑雲，目前進度是國民黨立委馬文君與軍火商郭璽互相提告，檢調主動介入偵查。

吳斯懷點出，但有幾個體制性的爭議，國人更應該關注。首先，黃曙光目前身份是國家安全會議的「諮詢委員」，由總統「特聘」，比照部長級待遇給薪。而依據憲法及《國家安全會議組織法》的規定，國安會職責在於「為總統決定國家安全有關之大政方針之諮詢機關」，而《國家安全會議處務規程》第5條也規定「諮詢委員承秘書長之命，辦理有關國家安全之諮詢研究工作」，故黃的角色並不符文官體制。

吳斯懷也指出，黃曙光不在國防指揮鏈內，無權置喙建軍任務。他指出，潛艦國造的實際負責人不是現任海軍上將的參謀總長或海軍司令，已逸出政府體制與主管機關的權限，國防部長在潛艦國造的政策與執行上幾乎處於被「架空」的狀態。

吳斯懷表示，蔡英文指派黃曙光擔任國造潛艦專案小組召集人，實則為破壞政府體制與官制的行為。

吳斯懷說，當黃曙光指出有立委阻撓建造潛艦時，他的現役軍階或文官職務的官等是什麼？他是以什麼官職來領導潛艦國造？又為何不需以召集人的身分到立院備詢？

吳斯懷直言，蔡英文不惜破壞政府體制與官制讓黃曙光負責國造潛艦，黃卻又放話指國內有軍火掮客、立委賣台叛國，是否意味了若非由他繼續擔任召集人，現役海軍將領將抵擋不了軍火掮客和立委？若真有叛國的軍火掮客和立委，為何未聞檢調展開偵辦行動？

吳斯懷質問，黃曙光指控廠商將資料交給中共大使館，嚴重違反國安法，新聞炒熱了，檢調才開始介入，合乎常理嗎？

吳斯懷指出，黃曙光自稱「擋了許多人的財路」，其中有一家廠商因為沒有標到，就把資料丟給中共大使館，讓中共去找對方國家政府施壓、不准與台灣合作。但潛艦國造是國家機密案，廠商將資料交予中共就是洩密，這是重大國安事件，黃曙光不能隨口說說、用影射抹黑帶過去就算了，檢調應主動分案調查，將賣國廠商繩之以法。

吳斯懷稱，黃曙光影射代理商背後有海軍出身的高階人員，檢調就得把軍火商背後海軍出身的高階人員追查出來，否則黃曙光就是影射海軍退役的高階官員都有可能涉案。

吳斯懷批，黃曙光不要學東廠NCC的張天欽們，用影射抹黑來製造寒蟬效應，讓關心潛艦案的立委閉嘴，不敢再碰這個專案，才好讓政府一手遮天，為所欲為。

吳斯懷呼籲，蔡政府應主動調查，黃曙光為自己說的話也要負責。目前只有幾種結論，第一、公佈哪一位立委關說；第二、黃曙光說謊，公開道歉；第三、法辦違法廠商。否則難道只要質詢過、審查過這個專案的立委，全部都涉嫌關說？

吳斯懷強調，立委議決預算案之權是憲法賦予，絕對不容質疑。

吳斯懷也提醒，潛艦國造大餅檯面上預算逾500億元，後續40年的整體後勤維修保養的餅更大，超過造艦多少倍的經費。因此檢調也應一併查察這些得標廠商或積極爭取的廠商，背後的人脈關係。