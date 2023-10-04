民進黨總統參選人賴清德3日晚間受邀參加國立中山大學青年講座，面對女大生犀利提問如何解決「民進黨掌權帶來的腐敗貪汙」，賴清德反問「那一個具體事件？」引發討論。國民黨總統參選人侯友宜4日被問及此事，強調，民進黨執政太多官商勾結弊案，大家都知道，「這就是賴清德你不察。」

侯友宜晚間出席全國勞工後援總會，會前受訪表示，現在每個人都很清楚，民進黨執政太多官商勾結弊案，貪汙舞弊層出不窮，大家都知道，人民提出問「政府怎麼解決」，賴清德怎麼可以反問，「如何看見政府有舞弊」，「這就是賴清德你不察」。侯再重申，他上任當總統將成立特偵組，官商勾結弊案，一件一件好好查，還給人民想問清楚的答案。

至於「lin bay好油」版主林裕紘遭檢調查出和國民黨許姓黨工涉嫌自導自演，綠營也彷彿也到槍，狂反攻國民黨要負責。甚至舉行「藍白抹黑產業鏈：好油門的好友們」記者會，指控侯友宜未對國民黨的許姓黨工表態。

對此，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示2019年民進黨黨內總統初選時，賴清德就已經親自認證民進黨有網軍，而民進黨執政下有還有楊蕙如案、林瑋豐案、林秉樞案、農委會1450等，民進黨網軍治國，早已惡名昭彰。況且侯友宜也已明確表達有違法就該辦，以及勿枉勿縱的立場。民進黨慣性對在野黨抹黑，對於賴清德在雞蛋問題上裝聾作啞卻集體噤聲，足見其惡性不改，劣根性也極強。

王敏旭指出，台灣出現缺蛋危機，民進黨政府進口雞蛋補足缺口，但進口過程、食品安全出現問題，政府對外界交代不清楚，農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢等人辭官跳船後，民進黨開始以政治操作轉移焦點，但無法掩蓋進口雞蛋迄今仍有食安疑慮，以及是否有圖利廠商的弊端。

王敏旭說，有違法就該法辦，但相較之下，今年6月民進黨從賴清德到發言人、立委、議員，針對板橋幼兒園抹黑造謠造成社會動盪，就連賴清德發言人也被事實查核中心認定造謠，賴清德迄今未見任何道歉，堪稱抹黑一條龍的始祖。