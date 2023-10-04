桃園龜山新興冷凍食品公司遭食藥署查獲進口美豬產地卻標示加拿大豬，陳姓負責人指出是第一次進美豬，坦言因小姐便宜行事，拿舊袋子續裝而釀禍，第一時間獲悉已通知下游在地火鍋店收回，透露已過逾1個月，至今無人退回，恐都已吃下肚，但強調檢驗都安全無虞。

地方人士指出，陳姓負責人的父親是市場賣豬肉起家，二代轉型冷凍豬肉生意，2010年6月成立，近期租下很多冷凍庫擴大營業，加上陳男今年剛上任獅子會壢民分會長，恐遭同行眼紅而被檢舉，外傳陳男支持民進黨，但綠營民代指出，陳男就是生意人，在地方社團活躍，並沒有明顯政治色彩。

桃園市衛生局查出，新興冷凍自6月28日起多次進貨「美國冷凍豬前腿肉」重達4633箱、約9萬4377公斤製成「前腿肉捲」，再切片為豬火鍋肉片售出，已全數出貨，外包裝卻標示原產地「加拿大（豬肉）」，已命業者回收改正7月1日至8月20日製造的產品，並依《食安法》移請檢調偵辦。

「我們做錯事了，已學到教訓，會改進流程絕不再犯！」陳姓負責人表示，6月底在進口商推薦下第一次進貨美國前腿肉捲，承辦人員疏忽便宜行事，用原本的袋子包裝出貨，導致有50天製造的火鍋豬肉片標示錯誤，接獲食藥署通知後立即告知下游廠商，並全面回收，坦言至今沒有下游退回，恐因相距已逾1個月，都已用罄。

陳姓負責人強調都是合法進口，剩餘腳料也經衛生局送驗都符合法規，確認安全無虞，他表示這並非公司主力產品，多出貨給桃園在地自營火鍋店，未有連鎖店，通路都已交衛生局，且夏天正好是火鍋店相對淡季，坦言擔心商譽受影響，但確實做得不好，會虛心接受並改進。

一家龍潭自營火鍋店業者正好到新興位於龜山的據點載肉，他表示有聽說新興出包，拿美豬標加豬，他擔心商譽受影響，第一時間先打電話到衛生局查核有無實際使用到標示不實的豬肉，並把肉品送到衛生局採檢，檢附相關證明資料確認沒問題才來載貨，也透露可能會換廠商，目前正尋覓洽談中。