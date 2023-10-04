校方還準備超大「追分－成功」車票，希望所有學生能夠如願「包高中」。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

閩南語中高級認證的主任王儀珍用流利閩南語恭讀祈福文疏。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

學測倒數108天，彰化縣員林高中高三學生4日齊聚在縣定古蹟興賢書院前，用「包子、糕點、粽子」等象徵好運的小物，向文昌帝君祈求賜福，庇蔭考試順利，所有同學誠心祈求，校方還準備超大「追分－成功」車票，希望所有學生能夠如願「包高中」。

員林興賢書院又稱「員林文昌祠」，是員林地區最早教育設施，每當學測或大考之際，大員林地區的學生們都會特別到興賢書院祈求考試順利，員林高中301班的學生，特別在學測倒數108天的今天，到興賢書院祈福，在鐘鼓聲、古禮與古蹟的加持下顯得格外隆重虔誠。

家長會長賴明毅表示，今天「百日誓師」的活動簡單隆重，去年度員林高中在文昌帝君的加持下成績斐然，升學成果亮眼。也期望今年所有的「戰士們」都能秉持「求進步是咱的人生態度」，讓本屆的升學成績更亮麗。

校長楊豪森說，大學學測可以說是人生中與自己約定的最重要時刻，「自我探索」是高中生相當重要的任務，能為日後種下生涯發展的種子，也希望所有高3同學能在這重要的關鍵時刻，朝著自己的目標持續努力、奮力向前，透過儀式給自己力量，勇敢往目標邁進。