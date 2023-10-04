中國火龍果產量已超過越南，自越南進口需求銳減。今年前8個月，越南出口中國的紅肉火龍果重挫36.5%，越南業者呼籲加強研發，將火龍果做成面膜、護膚霜，尋找新出路。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，中國今年2月宣布，紅肉火龍果2022年種植面積為6.7萬公頃、產量達160萬噸，比越南還多。不僅如此，中國還繼續擴大種植紅肉火龍果，價格比自越南進口還要便宜。

報導引述中國新聞網站國際果蔬報導（Produce Report）指出，7、8月是火龍果產季，中國火龍果最大產地廣西的價格創下紀錄新低。

以廣西南寧來說，紅肉火龍果每公斤售價人民幣7元（約新台幣31元），而從越南進口的白肉火龍果每公斤大約人民幣9元。中國自產的火龍果也湧入中國其他省市，且售價大多比自越南進口還要便宜。

由於中國火龍果產量躍升，自越南的進口量正在下滑。中國海關數據顯示，今年上半年自越南進口火龍果20.6萬噸、金額為人民幣13.7億，分別減少50.4%及42.9%，創下近10年來新低。

今年8月越南火龍果出口額為4060萬美元，年減20.5%、月減34%；今年前8個月出口額達4.42億美元、年減4.4%，同期銷往中國的紅肉火龍果則重挫36.5%。

平順省（Binh Thuan）一名火龍果出口公司經理表示，火龍果一直是越南年出口額超過10億美元的重要項目，但是今年以來市場很蕭條。

越南Vina T&T進出口公司總經理阮廷松（Nguyen Dinh Tung）表示，出口火龍果到中國已不似以前那麼有賺頭；再者美國、加拿大、墨西哥都開始種，自越南進口的需求開始萎縮。

越南蔬果協會秘書長鄧福原（Dang Phuc Nguyen）認為，越南的火龍果供應鏈面臨兩大挑戰，首先是過度使用農藥，農藥殘留超過規定，未能滿足一些國家的食品安全規定。

他說，此外，火龍果在收成之後，需要妥善保存以維持品質，但越南技術有限，只能保存不到60天，奢望透過海運銷往距離較遠的國家則有困難。「業者需要說服研究機構開發比較好的保存技術。」

他說，專家已呼籲有關單位不要再擴大種植面積，並改種其他農產品。另一方面，加工廠需要研究將火龍果做成美妝產品，像是面膜或護膚霜，以求打開內需與出口市場。（編輯：陳惠珍）1121004