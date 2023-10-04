台東縣政府宣布全縣明(5)日停止上班、停止上課。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

小犬颱風來勢洶洶，台灣東南部首當其衝，台東縣政府宣布，依據中央氣象署預報資料，台東縣已達停班停課標準，台東全縣明(5)日停止上班、停止上課。

台東氣象站指出，小犬颱風路徑多變，登陸時間預估為明清晨7點至上午10點間，登陸點約在恆春跟台東交界處，風雨最強的時間為今入夜後至深夜，以及明天上午之前，各沿海風力、陣風均有機會達到10至11級以上；雨勢部分，今下午至明下午的24小時滾動累積雨量，各縣市均有機會達到大豪雨等級，甚至局部山區，包含海端鄉、延平鄉、卑南鄉及金峰鄉，有達到超大豪雨的機會。