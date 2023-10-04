民進黨總統參選人賴清德3日參加中山大學青年講座，被學生問到要如何解決腐敗貪污問題時，賴竟反問對方「哪一個具體事件？」引發網友砲轟「說這種話就真的是在賴皮了！」國民黨台北市議員張斯綱細數im.B詐騙案、12億新竹球場、雲林風電收賄、台南光電、學甲爐渣、台南正副議長賄選、高端炒股、快篩小吃店、超思採購進口蛋、口罩國家隊10大案，還有性騷、前瞻、外役監等，賴清德是忘記了，還是害怕想起來？

「民進黨的弊案，你是忘記了，還是害怕想起來？」張斯綱強調，不是因為想不到，而是因為多到罄竹難書，一時不知道從何講起，既然賴清德想不起來，我們就來幫賴清德好好整理蔡政府任內高度關聯的「10大案」吧！1. im.B詐騙案：國內不動產借貸媒合平台「im.B」驚爆詐騙案，涉嫌違法吸金25億元，受害民眾多達數千人，隨後更爆出民進黨立委陳歐珀的競選辦公室及座車等，就是由imB主嫌曾耀鋒提供。

2. 12億新竹球場弊案：12億新竹棒球場改建經費，其中包含8.7億前瞻補助，被民進黨視為傲人政績，隨後在兩天內造成三名球員受傷。3. 雲林風電收賄案：前民進黨籍雲林縣口湖鄉長林哲凌涉嫌2019年10月起，假藉職務向太陽能光電業者索賄1400多萬元，2021年4月雲林地檢署聲押獲准。4. 台南光電弊案：台南市前經發局長陳凱凌涉利用職務向當地工業區廠商索賄案，查出陳凱凌多次接受廠商花酒及性招待。

5. 學甲爐渣案：前民進黨中執委郭再欽公司「明祥馨」，非法掩埋67萬9千多公噸爐碴、獲利至少21億6千多萬，更曾被爆料，數十萬噸爐渣違法填埋農地是惡行重大的環保犯罪，竟僅輕罰6000元。6. 台南正副議長賄選案：南檢署認定郭再欽、議長邱莉莉、副議長林志展選前密謀利誘、恐嚇讓議員跑票。7. 高端炒股：蔡英文帶頭打高端、拖延外國疫苗進口，導致高端股價爆升到417元，再重落至二位數，讓投資人血本無歸。

8. 小吃店領16.5億快篩標案：「高登環球生醫有限公司」資本額200萬，前身是小吃店，1年半時間就拿到政府16.5億元的快篩試劑訂單。9. 50萬1人公司超思承攬雞蛋採購：資本額僅50萬的1人公司「超思」卻進口8814萬顆雞蛋，政府補貼金額高達1.7億，隨後進口的蛋幾乎都被銷毀。10. 口罩國家隊弊案：加利科技將395萬餘片大陸製非醫用口罩流入實名制，詐得徵用款1068萬餘元、挪用熔噴布製作口罩獲利2339萬餘元。

張斯綱直言，除了上述10大案外，民進黨爆發性騷案、移送外役監爭議、政要之子涉黑、8800億前瞻預算等爭議，更是多如牛毛，數不勝數，賴清德與其有時間跟學生打太極、學蘇貞昌玩反質詢，還不如好好回答問題，否則如何說服學生，更會讓「校園宣講」的本意只剩形式與過場。