停在路邊的機車慘遭波及。（新店警分局提供）

蔡姓男子今上午駕駛小貨車行經新北市新店新烏路時，疑因天雨路滑，車輛失控，撞擊路邊停放的轎車及機車。（新店警分局提供）

事故發生後，副駕駛座吳姓男子當場被彈飛出車外，重傷送醫。（新店警分局提供）

29歲蔡姓男子今（4）日上午駕駛小貨車行經新北市新店新烏路時，疑因天雨路滑，車輛失控，撞擊路邊停放的轎車及機車，副駕駛座的吳姓同事當場飛出車外，蔡男眼睛受傷、吳男臟器內出血，需立即開刀診治，2人均未酒駕，將待傷勢好轉後，警方再製作筆錄，釐清事故發生原因。

警方指出，今早9時，蔡男駕車沿著新烏路從烏來往新店方向行駛，受到小犬颱風影響，烏來山區雨勢不小，疑因天雨路滑，貨車下坡時失控打滑，「飄移」近10公尺，還衝撞到路邊停放的轎車及機車。

警方表示，由於撞擊力道強大，事故當下，貨車零件四處噴飛，坐在副駕駛座的吳男當場被彈到車外，警消立刻替2人包紮止血，蔡男眼睛受傷、吳男臟器內出血，緊急被送至耕莘醫院急救。

警方說，經抽血檢測，2人均未有酒精反應，已調閱監視器及行車紀錄器保存，因傷者均因傷重無法製作談話紀錄，待轉至一般病房後再釐清事故發生原因。