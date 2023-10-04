甫奪得杭州亞運男子3對3籃球金牌選手余祥平，國中就讀基隆市銘傳國中，他當年青澀的模樣曝光。（銘傳國中提供／張志康基隆傳真）

甫在杭州亞運奪得3對3籃球金牌的選手余祥平，很多人不知道他原是基隆人，就讀銘傳國中時就是籃球校隊，也曾參加一信盃籃球3對3比賽獲國男C組冠軍。他預定將於5日重回銘傳國中，和學弟妹來場指導賽，基隆市長謝國樑、議長童子瑋都將前往祝賀。

銘傳國中籃球隊教練徐偉勝回憶國中時期的余祥平說，余是7年級下學期才轉入銘傳國中，入學後就加入籃球隊。徐偉勝表示，當時的余祥平身高已經有185公分，徐偉勝便希望他能從內線開始練習，讓他主打中鋒。

徐偉勝說，到了余就讀9年級時，他不管是籃下放球、中距離或外線投籃，手感都非常好，所以國中畢業時，才會獲得許多高中教練青睞。

談到國中時期的余祥平，徐偉勝的話匣子就打開了，他說，國中時期的余祥平有著不服輸的個性，只要教練提出要求，他就會堅持把訓練做到最扎實、絕不偷懶。

徐偉勝表示，余祥平選擇就讀義守大學，未來沒有意外的話，應該會往職業籃球員方向發展，他也期盼余祥平持續加強自身不足之處，堅持到底逐步朝夢想邁進。