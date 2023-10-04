隨中颱小犬暴風圈觸陸，花蓮今已吹起狂風、下起間歇性大雨，位在沿海地區的豐濱鄉，更是首當其衝，鄉公所除在傍晚6時將預警性封閉橫跨海岸山脈的花64線瑞港公路，晚間10也將封閉台11甲線光豐公路，確保用路人安全。
豐濱鄉公所表示，雖然鄉內目前暫無災情傳出，考量鄉親安危，撤離收容51人，且與瑞穗鄉公所協調，傍晚6時將預警性封閉瑞港公路，同時晚間9時封閉台11甲線光豐公路，只出不進，10時全線封閉。
隨中颱小犬暴風圈觸陸，花蓮今已吹起狂風、下起間歇性大雨，位在沿海地區的豐濱鄉，更是首當其衝，鄉公所除在傍晚6時將預警性封閉橫跨海岸山脈的花64線瑞港公路，晚間10也將封閉台11甲線光豐公路，確保用路人安全。
豐濱鄉公所表示，雖然鄉內目前暫無災情傳出，考量鄉親安危，撤離收容51人，且與瑞穗鄉公所協調，傍晚6時將預警性封閉瑞港公路，同時晚間9時封閉台11甲線光豐公路，只出不進，10時全線封閉。
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