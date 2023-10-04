趙小僑照顧女兒總親力親為。（媽媽寶寶雜誌提供）

趙小僑和劉亮佐的寶貝女兒「典典寶寶」已經1歲多，前陣子，劉亮佐在大陸巡演，爸爸不在家這段期間，兒子劉子銓接手了爸爸部分家務，且令人欣慰的是，趙小僑竟也因此訓練出了一個未來的好爸爸，劉子銓儼然遺傳了劉亮佐的神隊友基因。

談起劉子銓，趙小僑誇讚，「子銓很厲害！他是個超強隊友，我們照顧典典時就像一個軍隊，合作無間。我幫寶寶洗澡時，他就拿著浴巾在外面等，一洗好澡，他就馬上幫典典包好浴巾，幫她吹頭髮、陪她玩。同時，我就能把澡盆清理乾淨、手洗衣服。等我泡完奶，就把寶寶接過來。」現在劉子銓帶孩子帶出心得了，還會Cue媽媽：「我看典典有點累囉！好像想睡覺喔，我來抱她，你趕快去泡奶。」發現原來她不只嬰兒會長大，小孩的誕生，也讓家裡的每一個人，都跟著成長了。

趙小僑透露典典寶寶最近像一超能力突然開竅，明明之前翻身比別人慢一些，甚至八個多月大時，都還不太會爬，可是某一天，她卻開始能扶牆站、爬上爬下了。完美主義的趙小僑，親力親為照顧孩子，連家裡清潔都要做得徹底，才能放心，「我對自己很嚴格，每天會把玩具消毒一輪，口水巾一定要在當天洗，地全部擦過，才能安心入睡。尤其典典開始吃副食品之後，常常這裡丟那裡噴，我得把方圓一百里的範圍都擦過才放心。這樣常常每天得清理到三四點，搞得自己好累。」

她嘆了口氣說：「但可能是年紀大了，每天這樣熬夜，真的會受不了。」有感於身體的消耗，她也明白自己不能再把所有事都攬在身上，必須有所調整，「還沒消毒的玩具，就隔天再消毒吧！有些事，不能當下做完，就容許自己等到隔天再做吧！」