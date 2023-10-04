亞翔今日針對彭博社報導，以公告澄清指出，亞翔集團在大陸上市子公司僅從事建築內裝、機電配管的基礎工作，並未涉及高端科技限制性材料或管制產品，及半導體生產設備領域。
亞翔表示，該公司所有投資與業務遵守主管機關政策，嚴格遵守相關法律規定，保障所有投資人、員工的權宜及提供客戶最佳化的技術管理服務及正直合法的業務經營。
近日外電Bloomberg（彭博）報導，疑似有台廠協助華為建置半導體廠，對此遭點名的亞翔（6139）今（4）日公告指出，該集團在大陸上市子公司僅從事建築內裝、機電配管的基礎工作，並未涉及高端科技限制性材料或管制產品，及半導體生產設備領域。
亞翔今日針對彭博社報導，以公告澄清指出，亞翔集團在大陸上市子公司僅從事建築內裝、機電配管的基礎工作，並未涉及高端科技限制性材料或管制產品，及半導體生產設備領域。
亞翔表示，該公司所有投資與業務遵守主管機關政策，嚴格遵守相關法律規定，保障所有投資人、員工的權宜及提供客戶最佳化的技術管理服務及正直合法的業務經營。
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