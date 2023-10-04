民眾正陸續接種公費流感疫苗，國民黨台北市議員秦慧珠今表示，松山區莊敬里接種站設在戶外公園，恰逢颱風小犬來襲，市府卻沒有因應作為，讓當地里長自掏腰包設帳篷，長者、民眾擠成一團，只能淋雨排隊，質疑北市府颱風應變措施，不管老人家。衛生局回應，會再精進檢討，也建議長者選在氣候佳時施打疫苗。

秦慧珠表示，由於莊敬里活動中心正在整修，全里沒有一處室內施打點，只能利用公園打公費流感疫苗，眼見北市府因應小犬颱風將應變中心提升為三級開設，衛生局健康中心卻沒有應變措施，讓里長昨天自掏腰包花6000元搭帳篷。

她指出，莊敬里共2000多戶、近6000人，其中65歲以上長者1300多人，但現場只有1個帳篷，完全不夠使用，現場排隊民眾、長者只能在公園邊上棚子裏躲雨，擠成一團，難免淋到雨。

秦慧珠質疑，莊敬里早在1個月前規畫好疫苗施打時間，昨天才開設颱風應變中心的北市府為何沒有想到全台北市65歲以上長者施打疫苗，也要列入應變中心考慮？

她表示，讓65歲以上到90幾歲，甚至更老的長者冒著風雨，從家中走去施打疫苗，有沒有考慮到安全問題？而且戶外跟公園站點，市府竟連帳篷都不搭，即使當天出太陽，讓長者在大太陽下施打疫苗，合適嗎？

衛生局回應，北市流感疫苗社區設站以室內場地為主，松山區莊敬里今日選定鄰近戶外公園搭帳棚設站接種，然恰逢小犬颱風外圍環流，場地及動線規劃引導受到干擾，造成長者淋雨，現場工作人員表示已積極協助妥善安排動線及注意民眾接種安全，未盡之處會跨局處精進討論。

衛生局表示，未來設站場地仍以室內為主，如遇颱風或氣候因素，有停止上班及上課會提前公布，延期辦理，也呼籲長者或行動不便長者，如下雨天不方便出門，可在天氣較好時，到北市378家合約院所接種流感疫苗。