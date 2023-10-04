談及減重，很多專家都提倡要補充好的油脂，而堅果就是很好的選項之一。對此，無齡診所副院長黃乙絜表示，堅果富含單元、多元不飽和脂肪酸，以及抗氧化物質，能降低壞膽固醇、內臟脂肪還有抗發炎，進而減少心血管疾病風險。雖然適量攝取堅果對瘦身有正面幫助，但她提醒，每日不要超過30公克且應選擇無調味品項，另外，容易上癮者減脂期最好先避開。

黃乙絜在臉書專頁「黃乙絜醫師」發文表示，堅果具有很好的健康效益，並說明它非常適合減重時期吃的3個原因。首先咀嚼堅果能滿足口慾，其所含的物質能引發控制食慾的腦區，使飽足感上升並減少後續的熱量。

其次，黃乙絜指出，堅果富含纖維質可增強飽足感，與其它食物一起食用時，可阻斷吸收，穩定血糖；最後，她說，堅果熱量被封鎖在其細胞壁中，不易被人體吸收，會隨著糞便排出。

至於減重期該怎麼吃堅果才正確？黃乙絜提醒，每日不要攝取超過30公克，且最好選擇無調味品項，才能吃得健康無負擔。另外，若是一吃堅果就很難停下來的人，建議在減脂期先避開。

營養師王證瑋補充，堅果若於早餐一同搭配，不僅可以提升早餐的營養價值，更可以讓優質營養素發揮更大效益。值得注意的是，由於堅果富含優質脂肪酸，所以會有脂肪酸敗的問題，最好趁早食用完畢，或置於密封袋或密封罐裡，並放入冰箱保存，一旦出現油耗味就要避免食用。