2024總統大選，外界關注藍白陣營互動，前立委郭正亮認為，民眾黨總統參選人柯文哲不會答應當副手，但「侯友宜當總統候選人，保證柯文哲當2年行政院長」的方案，會符合柯想做事的想法，但這句話只有要當總統的侯友宜能講、國民黨主席朱立倫講不了，侯要有霸氣自己做決定；但郭也透露，侯其實不想碰協調的問題，都交給朱立倫處理，朱談完侯就會接受，但問題是朱談的不會成功。

郭正亮今在中天節目《綠也掀桌》表示，中廣董事長趙少康有提出「侯友宜當總統參選人，並保證柯文哲當兩年行政院長」的說法，這個比較可行，因為柯文哲不會願意當副手，台灣的副總統沒有用，歷史證明副總統完全沒辦法做事，但柯會想做事，行政院長會符合他的想法，且柯粉也希望柯文哲做一些革新，讓大家有感。

但郭正亮直言，國民黨沒有提案，就沒有人要理他，不會有人為藍營設想，現在要往可行的方案聚焦，反則就是沒解。郭也提到，「總統搭配行政院長2年」的方案，柯文哲最後可能會拿去跟其他參選人使用，因為他們沒有政黨包袱，但國民黨有，這是侯友宜的限制。

郭正亮也爆料，據他了解，「侯友宜根本不想碰，就讓朱立倫去處理，但朱立倫沒有權力決定這個，因為要當總統的是侯友宜，侯友宜根本不想協調！就讓朱立倫去處理，侯就會接受，可是朱立倫處理剛好就不會成功」，很多人都知道就是這樣，所以郭先前也在節目上跟侯喊話，這個決策要有霸氣自己做決定。

郭正亮強調，是侯友宜要當總統，不是朱立倫，行政院長的缺只有總統能決定，「保證柯文哲做行政院長2年」這句話，國民黨講不出來，只有侯友宜講得出來，而且由侯友宜來講，柯文哲還比較會相信。