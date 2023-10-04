2018年雅加達亞運會為中華代表團奪得一面銅牌的卡巴迪女子隊，這次再戰杭州，經過5年的成長茁壯，預賽首戰先戰平印度，然後擊敗泰國，今天對上南韓，團隊默契與戰術運用得當，35比24獲勝，同時也以2勝1和的不敗之身順利闖進四強。

經過10多年的努力推廣之後，卡巴迪運動在國內已逐漸成功紮跟，女子隊在2018年首次參加亞運會，分組預賽分別擊敗南韓和孟加拉，雖不敵伊朗，但仍以分組第二晉級，可惜四強賽17比24不敵印度，並列銅牌作收。

今年中華女子隊再戰沙場，預賽首戰就碰到強敵印度，女子軍在經過份戰之後34比34與印度隊戰成平手，次戰遭遇上屆同為銅牌的泰國隊，中華隊37比28獲勝。

中華隊今日在分組預賽最後一戰與實力不俗的南韓隊交手，中華隊多次將對手圍殺在境內，加上團隊默契明顯比南韓隊來的出色，輕鬆贏得勝利。

中華隊與印度隊同為2勝1和戰績，但在比較淨勝分之後，印度淨勝分65分，中華隊淨勝分20分，只能以分組第二晉級四強，6日四強賽將與上屆金牌伊朗對決，此役將是硬仗，不過已確保至少收下一面獎牌。