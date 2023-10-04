去年3月，俄國女記者瑪麗娜•奧夫夏尼科娃（Marina Ovsyannikova）為表達對官式假新聞、俄烏戰爭的反感，在新聞直播期間，跑到主播後方手舉抗議標語「停戰！別相信宣傳！他們在騙你！俄羅斯人反戰！」，雖然導演很快切掉畫面，但是這段抗議影象已播出了十幾秒。現在莫斯科地方法院判處她8年以上的重刑，不過這只是形式，因為奧夫夏尼科娃已經逃離俄羅斯，與家人定居在法國。

立場傾烏克蘭的莫斯科時報(The Moscow Times)報道，莫斯科巴斯曼地區法院以「散佈有關俄羅斯軍隊的不實消息」，判處奧夫夏尼科娃有罪，不過法院提供的罪名不是她在電視台舉反戰標語的事，而是去年7月，她在克里姆林宮附近曾經舉行過小規模的反戰遊行。

奧夫夏尼科娃在直播新聞時手舉反戰標語，聲名大噪。(圖/美聯社)

獨立新聞媒體 Sota 報道，法院也禁止奧夫夏尼科娃經營網站、使用社群媒體帳號4年。同樣的，這處份也僅限於俄羅斯網域和俄羅斯社群媒體，比如電報網(Telegram)。

奧夫夏尼科娃原本任職俄羅斯國家廣播公司第一頻道，她是的黃金時段新聞節目的幕後制片與新聞編輯，所以她有權限可以進入直播間，在舉標語之前，公司裡沒人知道她反對戰爭。

電視台的事件使她被停職與扣薪，不過她繼續表達反戰立場，包括上述的紅場前反戰遊行，幾乎每天都舉著標語「在你停止之前，（烏克蘭）還要死多少兒童？

」然後到了去年8 月，奧維夏尼科娃終於遭到逮補並軟禁。

此後時局愈來愈壞，她舉家逃離了俄羅斯，並被列入俄羅斯聯邦通緝名單。俄羅斯廣播公司 RTVI報道稱，奧夫夏尼科娃目前在法國。

在得知自己被判了重刑後，奧夫夏尼科娃在電報網上批評裁決「荒謬、具有政治動機」，並強調「我絕不會收回我的任何言論。」