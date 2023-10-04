陳芳語4日出席全新直播電商記者會。（TutorABC Shop提供）

陳芳語（Kimberley）4日出席全新直播電商記者會，日前她與同門好友吳卓源傳出不合，今受訪時她說，「我們有討論，很多話本來不是這個意思，被轉來轉去，這個感覺還滿差的。」表示兩人都算是很會顧自己的情緒，工作也很專業，盡量不要被這些東西影響。她也透露前陣子喉嚨長了幾顆瘜肉，就醫後現在情況已經好轉。

陳芳語4月參加「屏東三大日」音樂節時，唱經典歌曲〈愛你〉破音，她說，當時覺得怪怪的有點痛，去看醫生照內視鏡檢查後，才發現長了幾顆瘜肉，醫生叮嚀她要吃藥、不要吼，要盡量休息、喝溫水，如今吃藥後瘜肉漸漸消了，「我覺得恢復的不錯，聲音有回來」。

她今年頻頻受傷，二度運動傷害，導致腰受傷，前陣子又莫名奇妙扭到手腕，幸好男友血肉果汁機鼓手陳彥文也是物理治療師，幫她推拿，紓緩疼痛，她形容之前真的很痛，曾哭著去他診所，覺得上半身跟下半身微分開。

她現在一有空就復健，鍛鍊核心，男友即將生日，她也正在想要送什麼禮物，去年男友生日，她網購訂做了一個蛋糕，上面有鼓也有金曲獎獎盃，自認是很棒的禮物。她也會網購寵物用品，目前家裡養了9隻貓、2隻豬、2隻豬、4條狗以及5隻烏龜，她會一天買齊所有寵物用品，一次好幾萬元，相當疼愛寵物。