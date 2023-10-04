女星吳怡霈曾是新聞記者及體育主播，憑著甜美臉蛋與清新氣質獲得觀眾矚目，轉戰演藝圈後表現更是亮眼，加上凍齡的外貌，讓她人氣持續攀升。她今年七夕宣布嫁給愛情長跑13年的日本籍老公AKIRA，近日她從國外回台，入境卻聞到霉味，通關機器大多數都不能發揮作用，讓她忍不住感慨：「我們的門面，給國外旅客的第一印象，我們真的可以更好！」

吳怡霈今（4日）在社群發文表示自己很愛台灣，每次回國看到入境遊客很多，都會覺得很開心，很歡迎大家來可愛的寶島，「只是我鼻子嗅覺實在太好，一入境就聞到地毯濕濕的霉味。清潔人員很辛苦拖地，其實地板清潔度是好的喔，但拖把一拖過去，還是有一股味道。」除此之外快速通關的機器也有問題，「舊型的10個進去，有6個不行，一堆人卡在機器裡出不去，工作人員一直來回忙碌用鑰匙解鎖，旅客被叫出來去新的機器重新排隊，下午班機排隊人潮滿多的，又得重新排隊，很難維持好心情吧，工作人員跟遊客，都很辛苦！」

她透露最近幾個月她出國工作兼旅行，去了東京的成田、羽田，北海道新千歲、泰國曼谷、釜山金浦、馬來西亞吉隆坡機場，看過外面的世界後她想幫台灣喊話「我們的門面，給國外旅客的第一印象，我們真的可以更好！」並標籤「台灣加油」。