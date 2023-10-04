泰國曼谷商場槍擊事件釀2死5傷，其中1名死者、1名傷者為中國籍。中國遊客赴東南亞旅遊熱度並未恢復至疫情前，原因包括治安考量，槍擊事件恐再挫中國遊客的旅遊信心。

泰國曼谷暹羅百麗宮（Siam Paragon）3日下午發生槍擊事件，造成2人死亡、5人受傷；中國駐泰國大使館證實，其中1名死者、1名傷者為中國公民。一些中國業者認為，旅遊業有其脆弱性，任何事件都可能輕易地重挫旅遊業，這起槍擊事件恐使中國遊客降低赴泰旅遊意願。

第一財經今天刊載評論指出，泰國日前宣布將中國列入階段性免簽名單，實施期間為9月25日至明年2月29日，為的就是搶攻中國十一長假（9月29日至10月6日）旅遊市場熱度；泰國一直是中國遊客出境旅遊國家熱門選擇，旅遊業者也對此寄予厚望。

中國遊客赴東南亞旅遊熱度尚未恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前，原因包括航班選擇性有限、住宿交通費用激增、中文導遊缺乏等，其中還有一個考量為當地治安，電信詐騙、割器官等未經證實消息導致不少遊客打消前往旅遊的念頭。

評論指出，泰國對於中國實施免簽措施原可視作為東南亞旅遊市場注入一劑強心針，不過這起槍擊事件恐讓泰國旅遊再受打擊；可以推估，十一長假結束後，赴泰國等東南亞旅遊的遊客將有所減少，前往意願有所減弱，這是旅遊業的脆弱性所在。

中國新聞週刊2日報導引述境外自由行服務品牌「懶貓旅行」創始人趙俊指出，當地治安為遊客決定是否前往旅遊的重要考量，由於一些背景取材東南亞國家的犯罪電影，先前公司每天接到數通諮詢電話問「安全嗎？」儘管沒有任何實例，消費者仍未能放下安全疑慮。

報導引述相關數據指出，入境東南亞的中國遊客在今年上半年只恢復了疫情前一部分，泰國旅遊和體育部公布數據，今年1至7月，中國約有183萬人次到訪泰國，名列第二，不再是泰國最大客源地；中國赴新加坡遊客量在上半年為42.4萬人次，僅恢復到2019年同期11.78%。