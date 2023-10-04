潛艦國造繼不沾水的下水典禮後，又因召集人黃曙光放話，郭璽指控藍委洩密引發爭議。一位前艦長在《黃河的話》部落格爆料指出，設籍直布羅陀的GL公司宣稱為台灣設計潛艇，但輸出許可恐無效。郭璽被海軍司令部聘請擔任顧問，淘汰6家競標商，質疑有貓膩。文中提到他曾與郭璽、黃晨光、陶謙光合作潛艦國造。2018年《新新聞》曾有專文談潛艦國造，提到5人是海軍官校學長學弟，其中陶還是總統蔡英文的遠房親表弟。

《黃河的話》部落格中，前艦長提到「後來黃曙光升任海軍司令，奉命推動潛艦國造，郭璽覺得商機再現，因而與自己、黃晨光，以及陶謙光合作。努力了5、6個月，工作毫無進展。正當自己感到前途茫茫，不巧郭璽又與自己起了爭執，讓自己再次辭去工作。」

根據《新新聞》報導，早在2018年10月27日，就有一篇〈潛艦國造背後的五個海官學長學弟〉專文指出：「黃晨光、黃曙光、郭璽、黃征輝（黃河）、陶謙光，他們有兩個共同點，首先都是海軍官校學長學弟，其中，陶還是總統蔡英文的遠房親表弟，但兩人不熟。第二點是與連日沸騰的潛艦國造案（ＩＤＳ）都有關。為了海軍未來，黃河冒風險爆料？《新新聞》一六四七期報導，設立於直布羅陀（Gibraltar）的Gavron Limited（ＧＬ）公司，在新華荷代理下取得台船潛艦技術顧問六億元合約，但輸出許可與技術人員背景看似疑點重重。」

粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」今(4日)在臉書發文質疑：黃曙光+郭璽+陶謙光。陶謙光為蔡英文親戚，嗯…「又」一個親戚！

網友表示「疫苗，快篩，進口蛋，潛艦，怎麼都有問題？」、「皇親國戚，內舉不避親」、「就是親戚才能安心」、「用人唯親嘛！沒問題的，這是他們用人邏輯」、「查無不法，結案」、「現在郭璽不打馬文君了」、「原來如此，不意外」、「這金額更大...黨應該也是有...？」