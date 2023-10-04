國民黨立委李貴敏今天在立法院舉行新書《立院女戰神之國政急診室：李貴敏政論集》發表會，邀請前行政院長陳冲、前行政院副院長杜紫軍、前經濟部長尹啟銘、前農委會主委陳保基等人站台背書。李貴敏致詞時一度哽咽，強調這本書蒐集近一年多來81篇關於國家大政的評析，但看到台灣至今仍陷入政策迷航，國家找不出方向，政務官們不但不知民間疾苦，還沈迷於數字遊戲，很多訊息不是黑箱就是刻意誤導來愚民，甚至連官員本身都被數字愚弄，讓人對中華民國的未來格外憂心。

李貴敏也說，蔡總統競選時曾問台灣的年輕人，過去七年過得好嗎？但她以同樣問題質詢官員，結果行政官員都說過得非常好，官員的家人、兄弟姐妹、子女都是步步高升。可是民眾卻為生活與工作無比憂心，官員跟人民像是活在截然不同的平行宇宙，她也批評，行政官員不但無知無能，但更可怕是惡意誤導，玩弄數字遊戲，幾乎到了打破金氏紀錄的地步。

今天新書發表會特別請到多位與台灣財經、產業密切相關的專業官僚與會。例如前行政院陳冲就說，書中提到很多國家目前現況，他唯一「不認同的地方是，書中寫道希望政府單位不要只講平均數，要講中位數，但李委員期望太高了！」他也打趣的說，從書名國政急診室來看，希望未來李貴敏能從急診轉到健康管理，更千萬不要再變成「法醫」了。

前經濟部長尹啟銘則說，李貴敏「文如其人」，向來習慣直搗核心；新書更涉及廣泛，用很白話的方式解釋複雜現象；除了表達了李貴敏對國家大政的專業評析，也總結了她這幾年工作內涵。不是一般政務官可以寫出來的。

立委李貴敏（中）4日舉行新書發表會，李貴敏與到場祝賀的前經濟部長尹啟銘（左起）、前行政院長陳冲、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室國政召集人杜紫軍、前農委會主委陳保基拿著新書合影。（劉宗龍攝）

前行政院副院長杜紫軍也大讚李貴敏思慮邏輯非常清楚，法律之外，財經與科技方面的研究相當深入；並落實在各產業、政府部門怎麼做，都有清楚思路，看得出來知識份子的良知。他也強調，現在台灣的政務官已經失去良知，為政黨服務，不是為了人民服務。中層以下事務官更不敢講真話。希望有良知的的李委員未來能在不同領域為國家繼續貢獻。

陳保基則抨擊，最近為何農業問題特別多？因為這幾年不只是農業部門，其他部門的措施根本都不尊重專業，讀者也能從這本書看出政府這四年來的「荒腔走板」，

李貴敏則說，相信所有朋友對台灣的未來都相當憂心，因為戰略迷航，步步驚心！謀國欠缺前瞻視野，治國欠缺數字管理能力；政策短線化，數據黑箱，預算浮編，凡事大撒幣。如何挽救政策迷航的台灣成了當務之急。

李貴敏也指出，我國從1948年5月20日首次舉辦行憲後總統、副總統就職典禮以來，中華民國這75年並非一帆風順，無論國共內戰或三次台海危機，或是70年代石油危機、90年代亞洲金融危機、2007-2008全球金融海嘯，我們總是挺過了這無數的飄搖動盪。

李貴敏強調，台灣起飛的關鍵仍在掌握全球政經變局。誠實面對台灣經濟與產業遭遇的種種風險，才得以制定出澤披未來世世代代的經濟大戰略。期待藉這本書，喚醒民眾對台灣經濟的關注，群策群力、共同搶救，讓台灣重返康莊大道。更重要的是，盡速調整國家戰略與布局，讓專業的人坐上專業的位置，台灣才可能平安步出急診室！