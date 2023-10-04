新北市三峽區里長周文美獲頒2023友善動物傑出村里長獎。（新北市動保處提供）

新北市雙溪區里長蘇虹如獲頒2023友善動物傑出村里長獎。（新北市動保處提供）

台灣動物保護行政監督聯盟舉辦第4屆「全國友善動物傑出村里長選拔」，全國共6位村里長獲獎，其中有2位為新北市里長，分別為三峽區鳶山里長周文美及雙溪區新基里長蘇虹如。新北市動保處因推動里辦公處設置認養小棧達17間為全國之冠，動督盟亦予以表揚，今（4）日在立法院舉行頒獎典禮，表揚里長及新北動保處在動物保護上的貢獻。

鳶山里長周文美與新北市動保處合作於里辦公室內設立愛心認養小棧，結合社群媒體推動民眾就近認養，並定期舉辦里內自然生態導覽，增加里民對動物保護的意識。新基里長蘇虹如長期與猴硐貓公所合作，將受傷、流浪的小貓進行節育、結紮和救援，使浪貓們得到完善的照顧，最後透過媒合讓牠們再次擁有溫暖的家。在里辦飼養小貓，以輕鬆方式與里民溝通互動，宣導動保觀念。

新北市動保處推動里辦公處成立認養小棧，陸續成立17間里辦公處認養小棧，加上在寵物業及獸醫院成立的認養小棧，至今年8月底全部認養小棧已有89間，總認養數6394隻，認養率高達95％。農業部111年度動物收容管制業務評鑑，新北市認養數為全國第1，獲得特優及認養率提升最佳獎。

動保處表示，各區里長透過多元方式積極改善與動物間問題，並兼顧到動物福祉，藉由友善里長選拔，讓愛護動物行動，擴散至其他區域，創造符合社區需求的共融模式，在居民與動物間取得雙贏，建立尊重動物生命的價值觀，打造動物與人類和諧共生的友善社會環境。