20年前，台灣SARS突肆虐，民眾求醫無門、和平醫院爆發院內感染的困境，許多人仍記憶猶新。而2021年5月台灣爆發本土疫情，台北萬華是疫情熱區，幾年來，遭外界嚴重汙名化。走過SARS、挺過新冠疫情，一名住在萬華超過50年的郭小姐接受《街頭大聲公》訪問「沉痛心聲」全說了。

【街頭大聲公】老萬華人的痛！走過SARS、挺過新冠疫情 居民悲曝「絕望心聲」：不如別人

談起2003年的SARS，郭小姐難過地說，「有個南部朋友當時對我說，『都是你們萬華區，我們不要來！』其實對我的傷害很大。」郭小姐情緒激動地說，「為什麼沒看到和平醫院醫護人員的用心，外界只要講到什麼就說是萬華區，記得當時心情很絕望，我很憤恨不平的是，萬華人被汙衊了」。

2021年5月本土疫情爆發，台北萬華更是重災熱區。（資料照）

2021年5月COVID-19爆發重創台灣，住在艋舺夜市附近的郭小姐有感地說，「現今的商圈和之前真的差很多，一般老百姓只想要安居樂業，其實誰當選我們根本不在乎，但是誰可以給我們好生活?」談起兩段不堪回首日子，雖時隔多年，不過，郭小姐的南部友人在她心中留下陰影，「感覺有點高高在上，萬華人不如別人，所以產生一些隔閡，和對方也保持距離了」。

SARS疫情，北市和平醫院當時爆發院內感染。（資料照）

郭小姐感嘆地說，「朋友交往這麼多年了，我了解他的個性是沒有惡意，但當年他的直覺反應還這樣，那一般不了解(萬華)的民眾呢?對萬華是不是更懷抱很大的惡意」。

萬華人走過SARS、挺過新冠疫情。（游定剛拍攝）