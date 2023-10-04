針對新北市城鄉局推出的「580」都更方案，民進黨新北市議員黃淑君4日在議會質詢時指出，該方案上路以來僅有12案，質疑成效不彰；城鄉局則回應，專案上路不到4個月，住都中心已召開30場以上的說明會，認為黃的論述與責難是在打擊市府基層同仁的努力。

城鄉局指出，市府為了協助危險海砂屋及耐震不足的建築物，除了推動防災型都更，更訂定了海砂自治條例，因應海砂屋建築物狀態隨時間每況愈下，但因大部分的海砂建築區位不佳，導致願意投入整合推動更新的建商較少，因此市府才會針對有急迫性及立即危險的個案優先處理，與住都中心共同合作推動「新北市危險建築物580專案計畫」。

城鄉局表示，市府與中心針對既有列管的海砂屋社區，逐案了解狀況及意願，大家都是為了市民的居住安全在努力，而黃淑君質疑該專案成效不佳，未落實執行預算，僅聚焦於「僅有12案在討論」，不僅對於海砂屋的更新毫無助益，更是打擊基層同仁的辛苦。

城鄉局強調，市府並未針對580專案特別編列預算，而是由住都中心結合都更大聯盟成員合作，在7月上路迄今，僅不到4個月的時間，住都中心已召開不下30場說明會。

此外，市府不管是推動都更三箭政策、甚或是防災都更專案等，其實都是運用政策專案機制來協助及增加推動誘因，多元都更的申請量已達1340案，成效有目共賭。