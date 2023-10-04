被譽為「最美霸王花」的女星胡慧中，和香港前民政事務局局長兼眼科醫生何志平結婚後，就淡出演藝圈，育有一名女兒何嘉珍，現23歲的她，從小在星二代的光環下長大，加上外型不及媽媽遭受批評，但她仍保持自信，常透過社群分享近況，近日她分享在深圳旅遊的Vlog，大方曬

何嘉珍在Vlog透露，從香港搭高鐵直達深圳福田，本來是要去拍美照，但因為天氣不佳只好取消，所以她改成到商場購物和看電影，她也分享這次血拚的戰利品，除了一件黑色連身洋裝外，她也買了一件細肩帶小可愛，但她自己知道身材不夠好，試穿前先打預防針，笑稱「不要介意我比較胖。」

何嘉珍分享血拚的戰利品。（圖／取自JustJas Diary的YouTube）

而她也表示因為身材不像其他瘦的女生好，所以還是會搭外套，但她無懼外界眼光，大方曬圓潤肚子，還提醒粉絲「勇敢做自己」，依舊受到網友讚賞。其實，何嘉珍因為不像媽媽擁有逆天美貌，常因棉花糖身材被攻擊，但她認為每個人都會有缺點，不可能是完美的，且美不應該只有一種定義，因此鼓勵和她一樣的女生不要自卑。

深圳的第一天購物分享+小vlog。（影／取自JustJas Diary的YouTube）

胡慧中以電影《歡顏》出道，清秀可人模樣，讓她瞬間爆紅，和胡因夢、周丹薇、林青霞並列台灣四大美女，之後演出香港動作電影《霸王花》，更因剛柔並濟的形象，並譽為「最美霸王花」，是影壇一代玉女，不過1998年結婚後，就淡出螢光幕前，專心在家相夫教子。