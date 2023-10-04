歐盟執委會（EU Commision）本週三（4）發出警告，指出歐盟改革移民政策「時間所剩不多」並呼籲歐盟成員國和議員們批准新的歐盟移民和庇護協定。在法國斯特拉斯堡的歐洲議會全體會議上，負責移民和庇護協定的歐盟執委會副主席席納斯（Margaritis Schinas）強調「歷史正看著」歐洲聯盟。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）4日報導，席納斯呼籲歐洲議員和歐盟成員國在明年的歐洲議會選舉之前批准新協定，如果歐盟無法就自2016年起準備的改革達成共識，「那民主的敵人對我們所提出的指控，以及俄羅斯的假消息就會成真——即歐洲無法處理境外移民問題。」

根據歐盟執委會的說法，歐盟移民政策的漏洞「可能是引誘偷渡者和非法移民的最大因素」他還指出，由於缺乏統一的歐盟政策，歐盟必須以「特殊政策工具和拼湊的準則」對不同事件來進行個案處理，因此歐盟付出了代價。

這項法律包括設立一個共同的歐盟邊境程序，以快速檢查移民是否有資格獲得國際保護，然後才能進入歐盟，並加快對那些不符合條件的人相關的遣返程序。它還強制歐盟成員國在歐盟國家承受嚴重移民壓力時接收庇護申請者，實施強制的團結義務，原本預計上週將達成協議，但由於德國和義大利之間的爭端而失敗。