一名黃姓女子與林姓男子結婚，婚後卻發現，丈夫與大學時認識的洪姓女子外遇，黃女因而提起告訴，在法院審理期間，黃女在臉書某公司臉書粉絲專頁PO文，還在留言區PO出洪女與他人的合照後，公開留言指控「哇有那位很洪的小三」、「中間比愛心那位跑業務好像都有跑到motel去咧」等訊息。

黃女與林男111年6月8日離婚後，黃女在侵害配偶權訴訟勝訴確定後，又在該公司臉書粉絲專頁接續PO文。

111年2月17日公開PO文表示，「洪花花小三要還錢了沒」、「洪花花本名洪○○妳這小三是要還錢了沒？！一被標注馬上又封鎖我了呢！敢作敢當面對不要再躲了」。

111年3月6日再度PO文，「沒事就解除封鎖，是想來看什麼？然後剛一被標又封鎖人，敢做沒臉面對？要躲一輩子？」

111年3月13日PO文指出，「洪花花 洪○○ 當那麼久小三做那麼多見不得人的事 不用在那邊一直封鎖人家又解除封鎖無限循環 欠錢不還才是妳該去面對負責的事情！」。

洪女不滿黃女在臉書PO文將她的全名PO出，認為名譽權及隱私權遭受到侵害，因而提告，台中地檢署檢察官偵查後，將黃女予以起訴。

一審審理，認為黃女犯行明確，依刑法第310條第1項之普通誹謗罪，處罰金1萬5000元。黃女上訴，二審法官審理時，黃女堅稱所為均是捍衛配偶權，並非與公共利益無關。

法官考量，黃女無犯罪不法紀錄，素行尚稱良好，不思理性態度尋求紛爭之解決，竟分別於臉書公開發表誹謗他人名譽的文字訊息，並指摘、傳述洪女介入他人婚姻關係，與公共利益無關。

法官審酌，黃女迄今仍否認犯罪，亦未與洪女達成和解或賠償損害；且被告上訴或為被告之利益而上訴者，第二審法院不得諭知較重於一審判決之刑。

法官認，本案一審判決未能注意黃女以散布文字方式誹謗洪女名譽，僅依刑法第310條第1項之普通誹謗罪論處，又未說明何以不適用同條第2項加重誹謗罪之理由，自屬適用法條不當。

二審法官日前撤銷一審原判決，改依加重誹謗罪判決，黃女應執行罰金18000元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。不得上訴。